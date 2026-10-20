Итальянцы жалуются на пустые полки в магазинах из-за протестов
Фото - © @marsvet73
Жители Италии массово делятся в социальных сетях фотографиями пустых магазинных полок. По их словам, дефицит продуктов возник из-за протестов.
Пользовательница Сети с ником marsvet73 опубликовала несколько кадров из магазина. На них видны пустые полки, а в месте, где должны быть овощи, одиноко красуется единственный кочан капусты.
Другие пользователи также стали делиться фотографиями полок магазинов в разных городах. Такая же ситуация в Салерно, Калабрии. Власти сообщают, что ситуация должна стабилизироваться со следующей недели.
В Риме, Венеции, Ломбардии проблем с продуктами нет, однако многие утверждают, что ситуация доберется и до этих городов. В том числе отписались жители других населенных пунктов по всей Европе, они также не жаловались на дефицит. Судя по всему, он коснулся отдельных городов в Италии.
Студенты бастуют на улицах Италии с 16 октября, позже к ним присоединились представители профсоюзов. Они недовольны высокими ценами на топливо, налогами, а также требуют реформы образования. Изначально протесты были мирными. Но потом превратились в беспорядки.
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