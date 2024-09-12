IT-специалисты Подмосковья могут поучаствовать в чемпионате «IT-Планета Профессионалы 2024»

Началась регистрация на чемпионат для специалистов уровня middle и junior+ «IT-Планета Профессионалы 2024» и открытого конкурса для педагогов и наставников «Активное IT-образование 2024». Общий призовой фонд соревнований составляет 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба организаторов.

Данные мероприятия организованы АНО центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» в партнерстве с российским разработчиком программного обеспечения СберТех и платформой для работы с исходным кодом GitVerse, на которой участники будут выполнять задания, и российской платформой инновационных соревнований Braim.

Чемпионат «IT-Планета Профессионалы 2024» учрежден как дополнительная инициатива к уже популярной среди начинающих IT-специалистов Международной олимпиаде «IT-Планета», в которой ежегодно участвуют более 20 000 человек. Чемпионат направлен на более опытную целевую аудиторию, а именно специалистов уровня junior+ и middle.

Чемпионат включает в себя три конкурса, регистрация на которые уже началась. Отборочные этапы конкурсов проходят в разные сроки, чтобы как можно больше специалистов могли попробовать свои силы:

Системное программирование на основе серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Участникам предстоит решать сложные задачи на основе операционной системы семейства Linux, демонстрируя свои знания и навыки в системном программировании. Первый этап конкурса — с 1 августа 2024 г.

Прикладное программирование от GitVerse. Конкурс посвящен разработке приложений на различных языках программирования. Участникам предстоит решить ряд прикладных кейсов, а лучшие разработки станут доступны на популярной платформе для работы с исходным кодом GitVerse. Первый этап конкурса — с 1 сентября 2024 г.

Работа с системой управления базами данных Platform V Pangolin. Этот конкурс посвящен проектированию, оптимизации и управлению базами данных. Участникам нужно будет продемонстрировать свои умения в работе с различными СУБД, решая задачи по обработке и анализу данных. Первый этап конкурса — с 1 октября 2024 г.

По итогам отборочных этапов будут отобраны 45 лучших участников, которые встретятся в декабре 2024 года на очном финале в Москве. Девять победителей, занявших 1, 2 и 3 места в каждом конкурсе, получат денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составляет 3 миллиона рублей.

Конкурс «Активное IT-образование 2024» учрежден для наставников и педагогов образовательных организаций высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. Им предлагается организовать процесс обучения своих студентов и стажеров по различным образовательным траекториям в рамках чемпионата «IT-Планета Профессионалы 2024».

По итогам будут награждены 10 участников, показавших лучшие результаты. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Церемония награждения победителей состоится в очном формате в рамках финала Чемпионата «IT-Планета Профессионалы 2024».

Регистрация участников и организация прохождения образовательных траекторий будет проходить с 1 августа до 30 ноября 2024 г.

Отборочные этапы чемпионата и открытого конкурса проходят в онлайн-формате на инновационной платформе Braim.org, участие бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.