ИТ-специалисты Подмосковья могут подать заявку на отсрочку от армии через госуслуги

Подача заявлений на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов стартовала на портале госуслуг в Московской области. Заявки принимаются на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг начался прием заявлений на отсрочку от срочной службы в армии для ИТ-специалистов в 2026 году. Подать заявление в электронном виде могут мужчины-граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего призыву. Также требуется высшее образование по специальности из утвержденного перечня и стандартная продолжительность рабочего дня.

Для специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза, требования к стажу не применяются. Компания должна проверить данные сотрудников в личном кабинете и направить списки через Госуслуги в министерство цифрового развития. Организация может отправлять несколько списков по мере их формирования. Если сотрудник не подаст заявку самостоятельно, его может внести в список работодатель.

Информация о кандидатах будет передана в министерство обороны, после чего решение по отсрочке примет призывная комиссия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.