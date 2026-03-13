ИТ-специалистов Подмосковья пригласили на онлайн-хакатон по ИИ

Онлайн-хакатон по разработке решений на базе искусственного интеллекта пройдет для ИТ-специалистов старше 18 лет из Подмосковья. Участникам предложат создать демоверсию ИИ-продукта для ИТ-платформы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит выбрать одну из трех технологических задач и разработать решение с использованием искусственного интеллекта. Лучшие команды представят свои проекты в финале в Москве. Победители получат денежные призы и приглашение на стажировку.

К участию приглашаются дата-инженеры, разработчики, системные аналитики, специалисты по ИИ, продакт-менеджеры и другие ИТ-специалисты. Сформировать команду можно из 2–5 человек.

Участие бесплатное. Регистрация открыта до 9 апреля. Подробности и форма заявки размещены на сайте https://truetechhack.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.