ИТ-специалист рассказал, как искусственный интеллект стал частью повседневной жизни

ИТ-специалист Андрей Раевский в преддверии Дня искусственного интеллекта рассказал, что искусственный интеллект активно используется в повседневной жизни россиян — от голосовых ассистентов до систем видеонаблюдения и приложений для изучения языков, сообщает «Вечерняя Москва».

Первые шаги в создании искусственного интеллекта были связаны с разработкой алгоритмов, способных решать логические задачи. Основатели направления, такие как Алан Тьюринг, Джон Маккарти и Марвин Мински, заложили теоретическую базу и создали программы, демонстрировавшие элементы «разумного» поведения. В 1970–1980-х годах развитие ИИ замедлилось из-за ограниченных вычислительных ресурсов, но в 1990-х интерес к технологии возродился благодаря машинному обучению. В последние годы глубокое обучение позволило добиться значительных успехов в распознавании образов и обработке языка.

Сегодня искусственный интеллект применяется в различных сферах. Системы видеонаблюдения на основе ИИ распознают лица и транспортные средства. Приложения для перевода и изучения языков используют нейросети для аудирования и составления предложений. Навигационные сервисы оптимизируют маршруты и предсказывают время прибытия транспорта. Банковские приложения анализируют расходы и помогают экономить средства.

Голосовые ассистенты и умные колонки управляют бытовыми задачами, а нейросети создают изображения для рекламы и цифрового контента. Искусственный интеллект помогает находить информацию для учебы, но иногда может выдавать недостоверные данные, поэтому его использование в серьезных исследованиях требует осторожности.

В России пока нет единого закона об искусственном интеллекте, однако обсуждается создание цифрового кодекса, который определит допустимые сферы применения ИИ. Особое внимание уделяется борьбе с мошенничеством, связанным с подделкой фото, аудио и видео.