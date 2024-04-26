ИТ-сфера Подмосковья расширяет возможности благодаря региональной поддержке

19-е соглашение о выдаче ИТ-гранта подписали в Московской области. Грантополучателем стала компания, которая специализируется на разработке сайтов и веб-приложений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Мы заинтересованы в развитии новых технологий, создании передовых цифровых продуктов, современных моделей компьютерной техники и в поддержании лидирующих позиций региона в сфере ИТ. Именно поэтому Подмосковье оказывает финансовую поддержку областным ИТ-компаниям. В настоящее время общая сумма выданных грантов составляет 1 млрд рублей, столько же планируется выделить в этом году», — поделился первый заместитель директора МОЦ ИКТ Кирилл Сорокин.

ООО «Центр информационных технологий», помимо разработки сайтов и веб-приложений, предлагает полный спектр услуг от подбора оптимальных инструментов до запуска и поддержки проектов. В портфолио услуг входит как разработка продуктов «с нуля», так и доработка существующих проектов, включая адаптацию верстки, дополнение API и настройку интеграции различных сервисов.

«Динамичный рост отечественного онлайн-рынка требует постоянного развития безопасных устойчивых сервисов для развертывания интернет-инфраструктуры, потому растет и потребность в развитии команд, как за счет повышения компетенций и нагрузки, так и за счет найма новых специалистов. Грантовая программа Московской области для ИТ-компаний в этих условиях представляет собой очень значимый и своевременный инструмент поддержки», — комментирует гендиректор ООО «Центр Информационных Технологий» Игорь Селиванов.

Подать онлайн-заявку может аккредитованная в Минцифры РФ компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1.

При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Сумма грантов составляет от 96 до 240 тыс. рублей в год на одного работника в зависимости от его квалификации и уровня заработной платы. Потратить деньги можно на зарплату новым сотрудникам или приобретение оборудования.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.