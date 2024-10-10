сегодня в 15:27

ИТ-компании РФ могут поучаствовать в конгрессе «Форум будущего» в Екатеринбурге

С 24 по 26 октября в Екатеринбурге при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Свердловской области состоится второй ИТ-конгресс и выставка «Форум Будущего» совместно со вторым отборочным этапом Международного чемпионата по битве роботов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

«Форум Будущего» посвящен развитию цифровой индустрии в РФ и реализации нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Задачи мероприятия — обмен лучшими практиками, конструктивный диалог представителей ИT-отрасли, органов власти и будущих специалистов, трансляция возможностей и решений цифровой сферы.

Основные направления деловой программы — искусственный интеллект, цифровизация медицины, кибербезопасность, цифровизация промышленности, новые кадры в ИT-отрасли.

Также в рамках «Форума Будущего» пройдут выставка лидеров отечественной ИТ-индустрии, технические туры, Всероссийские студенческие соревнования и конференция по кибербезопасности «Киберучения в Уральском федеральном университете», в ходе которых команды смогут отработать различные тактики и техники по отражению кибератак на объектах инфраструктуры.

Чемпионат позволит привлечь внимание к современным и перспективным технологиям, востребованным направлениям инженерных наук, способствует развитию международного робототехнического движения и сформирует у участников потребность к получению новых знаний и компетенций.

К участию приглашаются делегации от субъектов РФ в составе руководителя цифровой трансформации, представителей исполнительных органов государственной власти, ответственных за цифровое развитие отраслей экономики в регионе, крупнейших региональных ИТ-компаний, специалистов профильных вузов.