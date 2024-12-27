ИТ-компании получили благодарность за вклад в развитие ИТ-отрасли Подмосковья

«Каждая из компаний, получивших ИТ-грант, для нас значима. Будь то маленькая ИТ-компания, создающая российский аналог туристического агрегатора, или один из крупнейших маркетплейсов страны — все они — это наши Подмосковные цифровые жемчужинки. Однако не могу не обратить внимание на то, что во многом благодаря нашей мере поддержки в Подмосковье перешли несколько крупных ИТ-компании и несколько других не менее известных ИТ-гигантов, что является прямым доказательством привлекательности региона для крупного ИТ-бизнеса в целом и эффективности нашей поддержки в частности», — поделился первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

С целью поддержания и развития сложившегося делового сотрудничества, благодарность была вручена следующим ИТ-компаниям:

Общество с ограниченной ответственностью «Ай Пи дром»;

Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Информационные технологии»;

Общество с ограниченной ответственностью «ДМ-Тех»;

Общество с ограниченной ответственностью «РТК ИТ плюс»;

Общество с ограниченной ответственностью «РТК Корпоративные системы»;

Общество с ограниченной ответственностью «СкайТехнолоджи»;

Общество с ограниченной ответственностью «Технософт»;

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»;

Общество с ограниченной ответственностью «Юзтех Профешнл»;

Общество с ограниченной ответственностью «Амбрелла Альянс»;

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТЕЛЕКОМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

Общество с ограниченной ответственностью «Хинт»;

Общество с ограниченной ответственностью «Философия.ИТ»;

Акционерное общество «Центр развития экономики»;

Общество с ограниченной ответственностью «ИТ1-РТК»;

Общество с ограниченной ответственностью «Спортмастер ЛАБ»;

Общество с ограниченной ответственностью «Полиматика Рус»;

Общество с ограниченной ответственностью «Инфосекьюрити Сервис»;

Акционерное общество «Гринатом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.