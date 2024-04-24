IT-эксперт рассказал о важности подготовки отраслевых специалистов

О важности подготовки IT-специалистов с углубленными знаниями в промышленности, сельском хозяйстве и науке начали говорить еще в 2022 году. Навыки айтишников широкого профиля часто не соответствуют потребностям предприятий, рассказал РИАМО руководитель корпоративных практик ALP Group Александр Казеннов.

Спрос на высококвалифицированных IT-специалистов растет не только на российском, но и на мировом рынке. Замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев на форуме DID Summer Camp призвал бизнес участвовать в образовательных процессах и заявил о важности подготовки айтишников. Импортозамещение, развитие цифровых технологий и усиление промышленного сектора стимулируют подготовку отраслевых специалистов.

«Навыки айтишников широкого профиля часто не соответствуют потребностям предприятий. Чтобы качественно автоматизировать работу компании узкого профиля, необходимо разбираться в бизнес-процессах и специфике отрасли, на которой компания специализируется», — рассказал Казеннов.

Образование для отраслевых специалистов стремительно развивается. Например, в 2022 году стартовал проект «Цифровые кафедры». В его рамках студенты гуманитарных и технических направлений могут получить дополнительную IT-квалификацию.

«Министерство науки и высшего образования прогнозирует, что к концу 2025 года „цифровые кафедры“ окончат свыше 385 тысяч студентов. Открытие „цифровых кафедр“ будет способствовать импортозамещению, созданию российских цифровых технологий, строительству заводов и налаживанию производств», — заявил эксперт.

Проект «Код будущего» не связан напрямую с IT, но дает возможность изучить язык программирования. Он организован Минцифры России совместно с «Университетом 2035». Теперь базовые языки программирования могут освоить учащиеся старших классов и студенты колледжей. Они будут учиться онлайн или на очных занятиях. Базовые навыки можно применять и в других отраслях, не только в IT.

«Впрочем, несмотря на увеличивающийся фокус EdТеch-компаний и классических вузов на подготовку отраслевых IT-специалистов, спрос на широких профессионалов тоже остается высоким», — добавил специалист.

Качественные универсалы нужны компаниям широкого профиля. В прошлом году рост IT-вакансий на рынке составил 18% по сравнению с 2022 годом. Этому способствовала и необходимость обеспечить переход на отечественные решения взамен ушедшего с рынка иностранного софта.