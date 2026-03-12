IT-эксперт назвал тех, кто разгоняет тему с блокировкой Telegram, идиотами

IT-эксперт: не стоит озвучивать лазейки для пользования Telegram раньше времени

Не стоит придумывать лазейки о пользовании Telegram и рассказывать о них раньше времени. Чем больше о них пишут в СМИ и соцсетях, тем больше вероятность, что их тоже учтут при блокировке мессенджера, рассказал РИАМО IT-эксперт.

«Это касается всех – как пользователей, которые хотят остаться в приложении, так и тех, кто стращает методами блокировки. Только идиоты рассказывают о своих предстоящих шагах в важных делах», — заявил специалист.

Telegram начали замедлять в России с 10 февраля. Позднее стало известно, что публиковать рекламу в мессенджере блогеры теперь не могут, иначе им выпишут штраф.

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение, что Роскомнадзор сможет отслеживать трафик даже через сервисы VPN. Из-за этого Telegram якобы не сможет «обхитрить» ведомство.

