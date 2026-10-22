IT-эксперт назвал главное конкурентное преимущество мессенджера МАКС

сегодня в 10:30

Транскрипция голосовых и видеосообщений без оформления платной подписки — важное конкурентное преимущество мессенджера МАКС, поделился мнением с РИАМО IT-эксперт.

«Расшифровка голосовых сообщений — это действительно удобная функция. Причем реализованная без необходимости покупать премиальную подписку», — заявил IT-эксперт.

Эта функция дает возможность быстро прочитать сообщение. При этом его не нужно прослушивать целиком.

«Поддерживается и расшифровка видеосообщений. Для повседневной жизни это ощутимая экономия времени», — считает специалист.

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