IT-эксперт: МАКС не просто мессенджер — это суперприложение

Мессенджер МАКС имеет преимущество над другими аналогами, так как изначально задумывался как суперприложение, сообщил РИАМО IT-эксперт.

Специалист рассказал, что МАКС проектировался не просто как мессенджер. По факту это целая монолитная экосистема.

«Ни у одного цифрового продукта в России нет такой глубокой интеграции с „Госуслугами“. Внутри одного приложения пользователь может найти массу государственных и муниципальных услуг», — подчеркнул эксперт.

Чтобы воспользоваться услугами, пользователю даже не нужно переходить между приложениями, подытожил специалист.

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