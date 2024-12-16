Истринским школьникам рассказали что такое промпт-инжиниринг

Во время занятия ребята узнали о том, что такое нейросети и как они могут помогать человеку создавать тексты, изображения и даже музыку всего лишь по нескольким словам. Ученики узнали, что такое промпты (специальные инструкции для нейросетей), а еще научились их составлять так, чтобы получать удивительные результаты.

На уроке подростки разобрали реальные примеры использования промтов в различных сферах жизни и работы, а также попробовали самостоятельно создать свои собственные запросы к искусственному интеллекту.

Поговорили и о том, кто такой промпт-инженер. Это специалист, который умеет «общаться» с искусственным интеллектом. Он составляет текстовые запросы — промпты, чтобы получить точные и релевантные ответы нейросети. Главные задачи промпт-инженера — создать и тестировать создаваемые задачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.