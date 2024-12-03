Истринский волонтер стала одним из победителей конкурса «Волонтер года-2024»

В этом году прошел областной конкурс «Волонтер года — 2024», побивший все рекорды: волонтеры из 57 городских округов Подмосковья оставили 217 заявок в 12 номинациях.

Сотрудница МБУ РМ «Молодежный центр» г. о. Истра — Будиянский Надежда Вячеславовна стала одним из победителей в номинации «Социальное волонтерство».

«Это было массовое мероприятие, которое подарило много замечательных воспоминаний. Я получила колоссальный заряд эмоций и позитива! Теперь, могу с гордостью сказать: „Я — один из лучших волонтеров Подмосковья!“, — заявила истринская победительница.

Победителям конкурса вручили дипломы и подарки, а также поблагодарили за неравнодушную и особо важную деятельность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.