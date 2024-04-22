Истринские единороссы выполнили просьбу жены участника СВО

Партийцы из местного отделения партии «Единая Россия» с первых дней начала специальной военной операции в рамках партпроекта «Добрые дела» оказывают помощь семьям, чьи мужья, отцы и сыновья стоят на защите нашей страны. На одной из встреч супруга мобилизованного Жанна Жигалова из Истры в беседе обратилась к руководителю депутатского объединения «Единая Россия» Виктору Феоктистову с просьбой о приобретении пылесоса, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Муж Жанны, Илья Жигалов, артиллерист, служит в зоне СВО с сентября 2022 года. В семье двое детей, 12 и 7 лет.

«Казалось бы, обычная бытовая проблема, сломался пылесос. В беседе с Виктором я обмолвилась об этом. И как же приятно, что партийцы сразу же взяли на заметку и вскоре пришли в гости с новым пылесосом. Для всех семей военнослужащих важно понимать, что в любой момент можно обратиться и получить необходимую поддержку», — сказала Жанна Жигалова.

Жанна Жигалова домохозяйка, когда муж ушел на СВО, обратилась к волонтерам за психологической поддержкой, а спустя время поняла, что и сама может оказывать такую помощь. В настоящее время Жанна специализируется на психосоматике, одном из направлении в медицинской психологии. Проводит выездные встречи с различными категориями граждан, в том числе и женами военнослужащих.

«Наши мужья уже длительное время на СВО, мы находимся в постоянной тревоге. Не каждый считает важным и необходимым обращаться за помощью к психологам. Причины разные: кто-то думает, что справится сам, кто-то говорит, что нет времени. Для себя я точно поняла, что без помощи со стороны я не справлюсь. А сейчас вполне могу и сама помочь другим», — говорит супруга военнослужащего.

По словам руководителя депутатского объединения «Единая Россия» Виктора Феоктистова, партийцы стараются сделать все возможное, чтобы семьи, призванных на военную службу, были окружены вниманием и заботой.

«В этом направлении проводится большая работа, в которой задействованы депутаты, общественники, наша „Молодая Гвардия“ и сотни простых граждан. Сейчас особенно важны сплоченность, взаимовыручка, готовность помогать ближнему. Многие наши земляки сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. И они должны быть уверены, что их женам, матерям, детям всегда помогут», — прокомментировал Виктор Феоктистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.