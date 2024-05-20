сегодня в 18:30

Истринские аграрии оштрафовали за навалы мусора на арендуемых землях

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольные (надзорные) мероприятия в Рузском городском округе. Поводом стали обращения местных жителей, которые сообщили о незаконных свалках на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что сотрудники ведомства осмотрели территории, указанные в обращениях.

«Факты подтвердились: на землях в Павловской Слободе и вблизи поселка Агрогородок выявлены навалы отходов», — отметил министр.

Как выяснилось, участки арендуют физические лица для разведения крупного рогатого скота. Оба гражданина привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее сообщалось, что Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками полиции, Главного управления региональной безопасности и Главного управления содержания территорий Московской области в ходе рейда по Истре предотвратили незаконный сброс строительных отходов объемом порядка 70 куб. метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.