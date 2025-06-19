Истринская коммунальная служба за июнь провела ряд работ по уборке придомовых территорий

Ежедневная уборка придомовых территорий, покос травы в дворовых и общественных пространствах, уход за детскими площадками, ямочный ремонт, опиловка сухих и аварийных деревьев, уборка смета на тротуарах и проездах и еще много разных видов работ выполняет МБУ «ДОХИБ». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

К примеру, только за 2 недели июня рабочие коммунальной службы отремонтировали порядка 70 кв. м поврежденного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, выполнили разметку 49 машиномест во дворах и обновили краску на 2 пешеходных переходах, покосили более 1,4 тыс. м2 газона, убрали смет на площади более 1,6 тысяч м2, а также выполнили промывку территорий, общей площадью более 1,1 тысяч м2, убрали порядка 360 незаконных рекламных объявлений, размещенных на фасадах домов, дверях подъездов, столбах и заборах.

Помимо этого, с начала весенне-летнего периода на территории округа установили 15 искусственных дорожных неровностей во дворах и на проезжих участках общественных пространств, отремонтировали 6 пешеходных мостов через реки Истра, Песочная, Маглуша, обновили более 20 контейнерных площадок, покрасили порядка 120 скамеек и более 30 урн, а также выполнили различные ремонты элементов детских площадок и объектов благоустройства.

Все это обычная ежедневная работа коммунальной службы, но от качества которой и своевременного выполнения задач зависит комфорт жителей округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.