Истра стала победителем конкурса проектов создания комфортной городской среды

сегодня в 19:05

Городской округ Истра уже в 3-й раз за последние четыре года становится победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На рабочем совещании обсудили детали реализации данного проекта, передает пресс-служба администрации городского округа.

На конкурс был представлен проект благоустройства исторической части города, включая площадь Революции с прилегающими общественными территориями. И мы с успехом его защитили. Размер федерального гранта составил чуть более 90 млн. рублей.

Реализация проекта позволит возродить исторический центр Истры, вместе с уже благоустроенной улицей 15 лет Комсомола, также проектом-победителем Всероссийского конкурса, создать единый пешеходный маршрут по центру города, объединить разрозненные участки городской инфраструктуры воедино.

Торжественная церемония вручения наград, с участием министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, состоялась вчера в городе Калуга. От Подмосковья победными оказались 6 проектов, включая Истру.

Благодарю всех неравнодушных и инициативных истринцев за вовлеченность, за постоянную поддержку в работе по реализации таких масштабных проектов благоустройства.

Напомню, в 2022 году город Дедовск также стал победителем Всероссийского конкурса. Масштабный проект объединяет сразу 2 локации: парк Гучково и сквер у Георгиевского храма. Работы уже на завершающей стадии, а часть локаций уже открыты для дедовчан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.