Истра стала одной из победителей конкурса исторических поселений и малых городов

Город Истра стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«При разработке концепций малых городов мы учитываем особенности их исторического наследия. Эти населенные пункты удобны для пеших прогулок, поэтому мы уделяем особое внимание состоянию центральных площадей и улиц. Внимание к исторической составляющей для нас также в приоритете. Это и придает каждому городу уникальность», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На территории центральной площади запланировано проведение ряда работ, включающих установку малых архитектурных форм и высадку ограждений.

Для любителей активного отдыха проектом предусмотрено создание навеса с велопарковками. Для спокойного времяпрепровождения посетители смогут воспользоваться теневым навесом со скамьями, а также навесом с подвесными скамьями, где можно будет отдохнуть в тени и насладиться видом на историческую часть города.

Кроме того, в парке планируется установка мультимедийных стендов, которые позволят посетителям больше узнать о культурном и историческом наследии Истры.

Для обеспечения безопасности на территории площади будет установлена современная система видеонаблюдения и освещения. Эти меры позволят создать комфортную среду для отдыха и прогулок, что особенно важно для исторических территорий с большим потоком посетителей.

На реализацию проекта было выделено 90,2 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.