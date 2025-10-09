Истра предложила инновацию для гражданской обороны, получив высокую оценку МЧС

сегодня в 19:39

Муниципальный округ Истра принял участие масштабном практическом показном мероприятии по гражданской обороне для должностных лиц органов местного самоуправления, которое состоялось в м. о. Раменское в рамках штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации в современных условиях». Всего в учениях участвовало более 600 человек, в том числе представители иностранных государств, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководством Главного управления МЧС России по Московской области муниципальному округу Истра была дана высокая оценка за участие в данном мероприятии. Был отмечен высокий уровень профессиональной подготовки участвующих лиц, их активность, ответственность и вовлеченность в вопросы развития гражданской обороны Московской области.

Отдельно был отмечен впервые предложенный нашим округом рациональный метод оптимизации и совершенствования работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты в виде программного продукта для мобильных устройств, позволяющий организовать электронную регистрацию населения.

Представители Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России отметили целесообразность распространения данного передового опыта в других регионах Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.