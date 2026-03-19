Истра отметила годовщину воссоединения Крыма с Россией концертом и флешмобом

В Истре 18 марта прошли праздничный концерт и танцевальный флешмоб в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба администрации округа.

18 марта в арт-пространстве Истры состоялась праздничная программа, посвященная 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На сцене выступили образцовый ансамбль мажореток «Истра», солисты муниципального округа и эстрадный исполнитель Авраам Карахан.

Патриотическая акция объединила жителей округа, активистов движения «Волонтеры Подмосковья» и представителей «Молодой Гвардии Единой России». Участники мероприятия отметили важность исторической даты для страны.

Кульминацией праздника стал масштабный танцевальный флешмоб с участием ансамбля мажореток «Истра». Площадь наполнилась движением, цветами и символикой российского триколора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.