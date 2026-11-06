Историк Пензенский раскритиковал расшифровки пророчеств Нострадамуса на 2027 год

Зарубежный портал LadBible представил расшифровки, авторы которых связали 27-е четверостишие каждой «Центурии» с 2027 годом. Они усмотрели в текстах перемены на Ближнем Востоке, лесные пожары, экономические трудности и борьбу за президентское кресло во Франции.

Пензенский привел в пример катрен из третьей «Центурии», который при таком подходе должен предвещать возвращение язычества.

«Тут просто людям захотелось хайпануть. Непонятно, почему они увязали 27 катрен именно с 2027 годом, а не, например, с 1927. Допустим, если следовать этой логике, давайте посмотрим предсказание на этот год из третьей „Центурии“. Вот что там написано: „Короли и принцы воздвигнут изваяния; Авгуры с воздетыми жезлами, гаруспики; Жертвы с рогами, покрытыми золотом, лазуритом, перламутром; Будут истолковываться экстиспиции“. По этой логике предсказывается возвращение язычества. До конца года осталось два месяца, а этого всего не наблюдается», — сказал он.

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