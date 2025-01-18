Историк обнародовал данные о старшем брате Путина

сегодня в 22:49

В Санкт-Петербурге нашли домовую книгу с именем старшего брата Путина

В Санкт-Петербурге нашли домовую книгу с именем старшего брата президента России Владимира Путина — Олега, сообщает РИА Новости .

Санкт-Петербургский историк Валерий Григорчук нашел в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга домовую книгу одного из домов Петергофа. Самого дома уже не существует.

В сохранившемся бумажном документе есть список проживающих с именами Владимир Спиридонович Путин, Мария Ивановна Путина, Олег Владимирович. Последнее имя зачеркнуто.

«Зачеркнутая запись в домовой книге означает, что человек умер», — пояснил Григорчук.

Ранее глава российского государства упоминал о своем старшем брате, который похоронен в Санкт-Петербурге.