Историк моды раскритиковал выбор нового стандарта школьной формы в РФ

Историк моды и экс-ведущий телепередачи «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что новый стандарт школьной формы в России будет плохо смотреться на полной фигуре, сообщает «Газета.ru» .

Как отметил эксперт, она напоминает униформу стюардессы британских авиалиний 80-х годов 20-го века. Также внешний вид, по мнению стилиста, будет во многом зависеть от качества ткани. Если будет использован китайский синтетический трикотаж, то форма будет жаркой для школьников и станет постоянно цепляться за шероховатые поверхности.

Также данные костюмы часто придется сдавать в чистку и глажку. А сам кирпично-кошенилевый цвет мексиканского клопа очень непрактичен. Для стройной фигуры такая форма подойдет, а на более полной будет смотреться плохо. Как заявил историк моды, стиль был списана с костюмов Раисы и Михаила Горбачевых. Для более органичного вида Васильев рекомендовал сменить цвет.

«Юбку будут все укорачивать, это неизбежно. Школьные формы есть во многих школах мира, не обязательно ориентироваться на британский стиль. Я бы рекомендовал искать истоки в русской гимназической форме, а не в моде 1980-х годов эпохи раннего Михаила Горбачева», — заключил историк.