Историк Матвеев: задержание агента Обухова стало провалом для разведки Британии

Историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев рассказал, что задержание в Москве агента британской разведки, дипломата Платона Обухова, которое провели 30 лет назад, стало беспрецедентным фиаско Великобритании, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что громкая шпионская история началась в 1995 году. В январе сотрудники Управления радиоконтрразведки ФСБ впервые зарегистрировали кратковременные сигналы неизвестного передатчика. Оно напоминало сигналы, которые использовали западные спецслужбы при ближней радиосвязи с агентурой. Появилась версия о причастности посольской резидентуры разведки Великобритании в Москве.

«Для контрразведчиков обнаружить источник таинственных радиоимпульсов в многомиллионном мегаполисе — задача, сравнимая с поиском иголки в стогу сена. Однако разработанная уникальная методика поиска, в сочетании с агентурно-оперативными и оперативно-техническими возможностями российской спецслужбы, позволили смоделировать схему организации бесконтактной связи британских разведчиков со своим агентом», — объяснил Матвеев.

Он добавил, что по вечерам английские разведчики в оживленных местах садились в ресторане или кафе, и проводили там около 2-3 часов. Именно тогда на общественном транспорте проезжал агент, у которого был быстродействующий передатчик, замаскированный под аудиоплеер.

Вычисление агента британцев заняло у специалистов много месяцев, но в итоге они вышли на 27-летнего российского дипломата Платона Обухова, который был сыном экс-замминистра иностранных дел СССР и действующего посла РФ в Дании Алексея Обухова. По роду работы он имел допуск к сведениям, составляющим гостайну.

Собрав необходимые данные, его задержали с поличным. Обухов сразу признался в шпионаже в пользу Великобритании. Он также рассказал, что «кураторы» уверяли его в полной безопасности новейшей спецаппаратуры, поэтому разоблачение контрразведкой стало для дипломата полным шоком.

Как уточнил историк, изъятая у шпиона система якобы имела происхождение США и была передана ЦРУ Британии для испытания в «боевых условиях».

