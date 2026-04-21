Историк, который убил и расчленил аспирантку, хочет выйти из колонии

Кандидат исторических наук Олег Соколов, который убил и расчленил аспирантку в Санкт-Петербурге, попросил выпустить его из тюрьмы и заменить наказание на принудительные работы, сообщает РЕН ТВ .

В 2020 году Соколова приговорили к 12,5 года колонии за убийство студентки. Он отбыл половину назначенного срока, поэтому получил право просить о досрочном освобождении.

В ноябре 2019 года Соколова задержали после того, как он упал в реку Мойку. В рюкзаке мужчины обнаружили неожиданную находку — травматический пистолет и отрубленные женские руки. В ходе обыска в квартире историка нашли голову с пулевыми ранениями.

Тело принадлежало аспирантке, с которой мужчина состоял в отношениях с 2015 года. После ссоры Соколов сломал девушке шею, затем несколько раз выстрелил в голову, а тело по частям решил утопить в реке Мойке.

Профессор заявил, что совершил убийство в состоянии «полного умопомрачения».

