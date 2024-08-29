Историк Коробко рассказал, как в СССР создавалась первая атомная бомба

Ровно 75 лет назад, 29 августа 1949 года, Советский Союз успешно провел испытание первой отечественной атомной бомбы. Историк Михаил Коробко отметил, что это событие стало ключевым этапом в развитии ядерного потенциала СССР и началом эпохи нового мирового порядка, основанного на ядерном сдерживании, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, работы над созданием советской атомной бомбы возглавляли ведущие ученые-ядерщики страны — Юлий Харитон и Игорь Курчатов. Непосредственный контроль за проектом осуществлял заместитель председателя Совета министров СССР Лаврентий Берия.

Советская бомба РДС-1 представляла собой копию американского «Толстяка» — она весила 4,7 т, имела 1,5 м в диаметре и 3,3 м в длину. Взрывная часть содержала плутониевый заряд и 4 нейтронных запала.

Первоначально бомба была сброшена с самолета на полигоне в Семипалатинске без взрывного элемента, чтобы проверить работоспособность систем и механизмов. А утром 29 августа 1949 года РДС-1 была испытана в полном снаряжении, взрыв произошел ровно в 7:00 по московскому времени.

Появление у СССР ядерного оружия стало серьезным потрясением для США, которые до этого момента обладали монополией на атомные бомбы. Вашингтон активизировал работы по созданию водородной бомбы, ответом на это стало ускорение советской ядерной программы, подчеркнул Коробко.