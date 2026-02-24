История повторяется: в Новосибирске на месте будущего парка появился снегоотвал

Жители новосибирского микрорайона МЖК «Восточный» выразили обеспокоенность в связи с образованием снегоотвала на берегах озера Собачье, где планируется создать парк. По их информации, аналогичный инцидент уже происходил зимой 2025 года. В тот раз, как сообщали городские СМИ, вопросом заинтересовалась администрация Октябрьского района. Тогда удалось установить лицо, ответственное за несанкционированный снегоотвал, сообщает Om1 Новосибирск .

«Было выписано предписание на устранение, далее передадим материалы в суд. Также собственника вызывали в администрацию, впредь таких нарушений с его стороны допускаться не будет, поможет при благоустройстве территории», — объяснял глава района.

Однако зимой 2026 года история повторилась. Один из местных жителей сообщил, что спецтехника последний раз свозила снег к этой куче 20 февраля.

Примечательно, что неподалеку от этого места городские власти Новосибирска намерены обустроить парк «Лазурный» площадью 6,5 гектаров. В период с 2020 по 2022 год эту зону уже освободили от гаражей и мусора, обустроили вход, проложили пешеходные дорожки, установили лавочки и урны. Проектное название зоны отдыха — парк «Лазурный». В официальном реестре зеленых насаждений данный участок обозначен как о_б_3.

В минувшем году эта территория была включена в список для голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», однако по итогам победителем был признан парк имени С.М. Кирова, расположенный в Ленинском районе.

Горожане опасаются, что талые воды с этого снегоотвала могут нанести ущерб будущей зеленой зоне.

«Снегоотвал находится прямо над родниковым озером, вокруг которого планируется создание парка для жителей МЖК. В прошлом году снегоотвал растаял весной и стек в озеро», — добавил местный житель.

