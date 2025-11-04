Истории мужества и верности долгу услышали посетители коломенского Музея боевой славы

В преддверии Дня народного единства, 3 ноября, в Музее боевой славы Коломны прошли патриотические мероприятия «Герои рядом» и «Верность и сила», посвященные современным защитникам Отечества и их семьям. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Мероприятие «Герои рядом» объединило рассказы о героях-земляках, воевавших в Афганистане, Чечне и участвующих в специальной военной операции. Гости услышали истории мужества и верности долгу, посмотрели видеохронику, почтили память тех, кто не вернулся.

Продолжением встречи стало мероприятие «Верность и сила», посвященное женам и матерям героев. Эти женщины — хранительницы очага, силы духа и веры. Их слова о любви, ожидании и поддержке напомнили всем присутствующим, что настоящий подвиг совершается не только на передовой, но и в сердце каждой семьи.

«Такие мероприятия помогают сохранить связь поколений, воспитывают уважение к тем, кто защищает Родину, и тем, кто ждет и поддерживает их дома», — отметили организаторы мероприятий.

Кроме того, в музее прошел детский мастер-класс «Маленькая армия больших героев», на котором ребята познакомились с военными профессиями, узнали, какую форму носили защитники Родины, и своими руками раскрасили деревянных солдатиков — символ благодарности и памяти героям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.