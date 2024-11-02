Исторический квиз провели для раменских школьников и студентов

В преддверии Дня народного единства, актив Раменского молодежного центра организовал тематический квиз «Единство во всем» для учеников Раменской школы № 6 и студентов Раменского дорожно-строительного техникума, перенеся всех участников в мир знаний и истории, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В интеллектуальной битве приняли участие 4 команды, готовые сражаться за победу. Формат игры включал несколько раундов, начиная с легких вопросов с предложенными вариантами ответов и заканчивая сложными заданиями, требующими самостоятельной формулировки ответа.

Квиз охватил широкий спектр тем: от исторических событий, которые сформировали нашу страну, до вопросов обществознания и права.

Этот квиз не только проверил знания ребят, но и сплотил их, показав, что единство во всем действительно важно. В увлекательной и дружественной атмосфере участники закрепили свои знания о Родине и ее истории.

По завершении игры все команды получили сладкие подарки, которые скрасили их день и оставили приятные воспоминания об этом мероприятии.

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