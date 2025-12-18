Исследование выяснило, почему россияне перестали звать гостей на Новый год

Каждый третий россиянин перестал звать домой гостей на Новый год

В беседе с РИАМО коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина рассказала про интерес покупки квартир в декабре и представила опрос, где выяснилось, почему каждый третий россиянин не принимает гостей в новогоднюю ночь.

Согласно исследованию ГК «Развитие», половина опрошенных россиян предпочитает начинать подготовку к празднику в декабре. Так, 22% респондентов украшают жилье за одну-две недели до Нового года, еще 14% — в последние дни перед торжеством. Декор выбирают 7% в конце ноября, 11% — в начале декабря. При этом 46% признались, что вообще не украшают дом.

Главным элементом праздничного оформления остаются елка и гирлянды — их выбирают 63% участников опроса. Полный набор украшений, включая текстиль и балконный декор, используют 24%. Окна украшают 9% опрошенных, а внешним оформлением (балкон, улица) занимаются только 4%.

Каждый третий участник опроса признался, что не приглашает гостей на Новый год. Главные причины — недостаток пространства (27%) и неудобная планировка жилья (17%). Еще 6% отметили, что праздничным встречам мешают соседи, 19% предпочитают проводить Новый год вне дома, а 31% выбрал другие варианты.

Несмотря на это, домашние встречи остаются важной традицией для большинства (67%): из них 20% опрошенных ежегодно принимают гостей, 27% делают это время от времени, а 20% предпочитают ходить в гости сами.

Логично, что вопросы планировки напрямую влияют на комфорт празднования.

Идеальным пространством для новогоднего застолья люди считают квартиры с большой кухней-гостиной - такой вариант выбрали 33% участников опроса. На втором месте — жилье с отдельной кухней и просторной гостиной (27%). Наличие нескольких комнат важно для 7% респондентов, а большой балкон или терраса — для 9%. При этом 24% не задумывались о том, какая планировка наиболее удобна для праздников.

«Декабрь традиционно становится самым активным месяцем на рынке новостроек. Многие стремятся закрыть важные решения до конца года, а сезонные скидки и спецпредложения дополнительно стимулируют спрос. Праздничный период усиливает желание сделать жилье комфортнее, поэтому именно в декабре мы фиксируем максимальный интерес к покупке квартир», — отметила коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина.

Опрос также показал высокий интерес к улучшению жилищных условий. Сменить жилье в ближайшие несколько лет готовы 19% опрошенных, еще 22% рассматривают такую возможность. Не задумывались об этом 29%, а 32% полностью устраивают нынешние условия.