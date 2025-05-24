Исследование VK: 75% пользователей «ВКонтакте» включают настройки приватности

Социальная сеть ВК провела исследование того, как пользователи интернета относятся к настройкам приватности. Выяснилось, что люди часто включают и настраивают их, создают комфортную среду для пребывания в интернете, сообщает пресс-служба VK .

54% респондентов считают личными границами в интернете возможность самим следить за тем, кто может отправлять им сообщения, просматривать профиль. 46% хотят делиться личной информацией только с людьми, которым доверяют. 44% надеются на общение без давления и ожиданий. 42% считают важным, чтобы приватность можно было настраивать под себя.

Женщины довольно часто следят за атмосферой в комментариях. 44% из них желают фильтровать токсичные реплики, а мужчины всего 30%. Помимо этого, 22% женщин хотят регулировать, кто может ставить реакции, лайки, комментарии к публикациям. У мужчин этот показатель меньше — 14%.

67% респондентов защищают личные границы, скрывая данные о себе. Чаще всего они либо закрывают профиль, либо устанавливают никнейм вместо полного имени.

Каждый второй пользователь в возрасте от 18 до 24 лет шлет исчезающие сообщения. Благодаря им получается сберечь собственный комфорт и завершить общение, если в этом возникнет необходимость.

75% пользователей ВК применяют функции приватности в общении. Наиболее часто они ограничивают доступ к аудиозаписям — это популярная настройка приватности.

Еще пользователи устанавливают ограничения на звонки, отправку личных сообщений, просмотр профиля, видеозаписей, а также архивацию старых постов.

Чаще всего настройки приватности включают мужчины от 20 до 26 лет. Также популярностью они пользуются у женщин от 30 до 36 лет. Подростки в возрасте до 20 лет настраивают приватность реже остальных пользователей.

Чтобы защитить людей от негатива, ВК применяет алгоритмы. Они в автоматическом режиме скрывают комментарии с негативным подтекстом.

Соцсеть провела усиление автоматической модерации. За год нейросеть начала на 49% эффективнее определять, а также скрывать потенциально недружелюбные комментарии. 51% респондентов выбирают не открывать подобные комментарии.

Руководитель направления проектной деятельности департамента модерации и взаимодействия с пользователями Александра Митрохина сказала, что пользователи чаще самостоятельно выстраивают собственное цифровое пространство. Они выбирают настройки приватности, кому открывать доступ к личной информации, а также делают остановки, используя режим «Личное пространство». С момента запуска он был включен около трех млн раз. Функция позволяет ограничить собственный круг общения, а также отдохнуть от чужого внимания.

Исследование проводили в апреле 2025 года с помощью онлайн-опроса. В нем поучаствовали около 1 тыс. респондентов из разных городов РФ.