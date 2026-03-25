Исследование: россияне рассчитывают дожить до 96 лет

В среднем россияне рассчитывают прожить до 96 лет, а молодежь 18–30 лет — до 124 лет. Почти 40% опрошенных уверены, что смогут отметить столетний юбилей, сообщает Life.ru .

Исследование «Ингосстраха» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ и СК «Ингосстрах Жизнь» охватило жителей 36 крупнейших городов страны в возрасте от 18 до 65+ лет. В среднем респонденты ожидают прожить до 96 лет, при этом 37,4% рассчитывают дожить до 100 лет и более. Самые высокие ожидания у молодежи — 124 года.

На поддержание здоровья россияне тратят в среднем 3,6 тысячи рублей в месяц. Почти 43,6% укладываются в сумму до 1 тысячи рублей. С возрастом расходы растут: 18–30-летние тратят около 2 тысяч рублей, старше 60 лет — около 5 тысяч. Больше всего расходуют в Воронеже и Казани — по 7 тысяч рублей, меньше всего — в Махачкале (1 тысяча).

Самая затратная статья — лекарства (59,3%). Далее следуют стоматология (12,4%), услуги сиделок (11,7%) и реабилитация (10,3%). Среди инструментов накоплений популярны банковские вклады, негосударственные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни.

«В вопросах долголетия первостепенную роль безусловно играет семья, дети, своевременное формирование капитала для обеспечения подрастающего поколения достойным образованием, чтобы в первую очередь убедиться в их счастливом, полном новых возможностей и достижений будущем», — Владимир Черников, генеральный директор СК «Ингосстрах‑Жизнь».

При этом эксперты отмечают, что массовое достижение возраста 120 лет в ближайшие десятилетия маловероятно: медицина способна продлить активный период жизни, но не радикально замедлить старение.

