Исследование: россияне предпочитают к праздникам покупать шоколадные торты

В конце ноября в России отмечается День матери, который редко обходится без чаепития с тортом. В преддверии этого праздника эксперты «Пятёрочки» изучили вкусовые пристрастия россиян и проанализировали статистику продаж. Оказалось, что с января 2025 года в магазинах сети было приобретено почти 44 млн тортов, и лидером среди них стали шоколадные, сообщает пресс-служба торговой сети.

Согласно данным исследования, абсолютным фаворитом у потребителей оказались торты с шоколадом — за них высказались 33% участников опроса. На втором месте расположилась советская классика в лице наполеона и медовика, набравшая 17% голосов. Так, медовик бренда «Шарлиз» купили 1,2 млн раз, а наполеон той же марки — более 100 тыс. раз.

Замыкают тройку лидеров чизкейки, которые пришлись по вкусу 16% респондентов. Муссовые десерты предпочитают 4% опрошенных, а ореховые — 5%. При этом 28% россиян заявили, что не имеют конкретных предпочтений и любят все торты без исключения.

Для 45% участников опроса торт — это неизменный атрибут праздничного стола. Почти такая же доля респондентов — 44% — покупает его просто для того, чтобы поднять себе настроение. Оставшиеся 11% берут торт с собой, отправляясь в гости. Подавляющее большинство граждан (69%) приобретают торты в магазинах или проверенных кондитерских, 18% предпочитают домашнюю выпечку, а 14% обращаются к частным кондитерам.

Что касается украшений тортов, то здесь первенство удерживают фрукты и ягоды — этот вариант понравился 35% опрошенных. Кремовые розы пришлись по душе 27% россиян, каждый пятый (20%) высказался за минимализм в декоре. Еще 18% респондентов отдают предпочтение украшениям из сладостей.