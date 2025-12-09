Исследование LiveDune и СПбГУ выявило популярные слова к комментариях

Слово «бот» стало самым популярным в русскоязычных соцсетях в 2025 году

Слово «бот» стало абсолютным лидером по частоте употребления в комментариях русскоязычных социальных сетей в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса аналитики LiveDune и специалистов Санкт-Петербургского государственного университета, имеющиеся в распоряжении РИА Новости .

Согласно данным, слово «бот» было использовано в комментариях почти 150 тысяч раз. Это отражает растущую тенденцию пользователей обсуждать и сомневаться, являются ли их собеседники живыми людьми или алгоритмами.

На втором месте по популярности оказалось слово «топ» (более 53 тысяч упоминаний), на третьем — «норм» (почти 44 тысячи). Пятерку лидеров также замкнуло слово «ИИ» (более 30 тысяч упоминаний), что, по мнению аналитиков, подтверждает влияние технологий на современный русский язык. В первую десятку также вошли «го», «чел», «фейк», «инет», «вайб» и «чекать».

Исследование было проведено на основе анализа 64 миллионов комментариев в пяти социальных сетях.

