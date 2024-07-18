Исследование: 90% первокурсников активно применяют нейросети

Ректор МГПУ Реморенко: почти все первокурсники используют ИИ-сервисы в учебе

Московский городской педагогический университет (МГПУ) провел опрос, который показал, что около 90% первокурсников активно применяют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в своей учебной деятельности. Ректор МГПУ Игорь Реморенко отметил, что по мере обучения этот показатель снижается до 59% у студентов выпускных курсов, пишет Газета.ru .

По мнению Реморенко, студентам проще осваивать технологии ИИ, чем традиционные компьютерные программы. Это происходит за счет интуитивного обучения методом проб и ошибок.

В то же время к старшим курсам студенты становятся более избирательными в использовании ИИ-сервисов, добавил ректор. Накопленный опыт и знания позволяют им критически оценивать эффективность и целесообразность применения ИИ в конкретных учебных ситуациях.

Кроме того, на завершающих этапах обучения студенты сталкиваются с более сложными задачами, для решения которых возможностей ИИ-инструментов бывает недостаточно, резюмировал Реморенко.