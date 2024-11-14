Испугалась шумихи: Пугачева «кинула» двух крупных заказчиков на корпоративы

Известная певица Алла Пугачева приняла решение отменить корпоративы у двух крупных заказчиков, испугавшись публикации в Сети видеозаписей с мероприятий и шумихи в прессе. Таким образом она старается не попасть в скандал, сообщает Mash .

Еще на такое решение повлияло отсутствие музыкантов, которые готовы были бы выйти на одну сцену с Примадонной, не побоявшись ее неоднозначного имиджа. А сыгранный и надежный коллектив Пугачевой разъехался.

При этом представителям исполнительницы по-прежнему делают крупные предложения на корпоративы в России. Всплыли условия как минимум двух несостоявшихся выступлений, за каждый запросили 200 тыс. евро. Пугачевой нужны перелет бизнес-классом, охрана, автомобиль Rolls-Royce или Maybach.

В обоих случаях соглашение было достигнуто, но первый корпоратив отменила Пугачева, а второй — заказчик, который побоялся за свой имидж. В результате Примадонна решила и вовсе не соглашаться на новогодние корпоративы в РФ — ни за вышеуказанный прайс, ни за увеличенный в 2-3 раза.

Однако Пугачева все еще поет и бесплатно, например, на днях рождения своих друзей, покинувших Россию, или по особому приглашению. Но лишь под настроение и пару песен.