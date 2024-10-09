Использование ИИ и выступления: названы новые требования к digital-специалистам

CEO коммуникационного агентства FPR Мария Платонова заявила, что базовых навыков для успешного специалиста в digital-сфере уже недостаточно, нужно развивать умение работать с искусственным интеллектом, получать юридические знания и учиться выступать публично, сообщает «Секрет фирмы» .

«Нередко ИИ заменяет стоки, позволяя подобрать элементы для дизайн-макетов: 3D, мокапов, фотографий, иллюстраций, с его помощью можно реализовать нестандартные визуальные идеи», — уточнила она.

При этом, используя современные технологии, специалист не перекладывает свою работу на новые технологии, а делает ее быстрее и успешнее, заверила эксперт.

Тем не менее базовые навыки остаются в списке необходимых. Специалистам требуется знание основ маркетинга, высокая скорость обучения, умение работать с аналитикой и цифрами, креативное мышление и способность генерировать идеи и тестировать гипотезы, заключила Платонова.