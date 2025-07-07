В отделении кардиологии НИКИ детства прошел день открытых дверей

4 июля в отделении кардиологии научно-исследовательского клинического института детства прошел день открытых дверей. Дети и их родители получили уникальную возможность познакомиться с работой отделения и узнать о его возможностях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У нас не просто кардиологическое отделение, а кардио-пульмонологическое отделение. Здесь проходит лечение детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с бронхолегочными патологиями. Также в отделении функционирует центр нарушений липидного обмена и центр лечения инфантильных гемангиом. Таких отделений в России на данный момент я припомнить больше не могу. Мы показали весь путь пациента в стационаре НИКИ детства, начиная с приемно-диагностического отделения, показали все сопутствующие службы, через которые в рамках госпитализации проходит пациент», — отметил заведующий отделением кардиологии НИКИ детства Роман Будзинский.

В рамках встречи специалисты отделения рассказали о методах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний у детей, напомнили родителям, за какими показателями и параметрами нужно следить и как реагировать на определенные жалобы, которые может предъявлять ребенок. Состоялась сессия вопросов и ответов. Также наши врачи продемонстрировали современное медицинское оборудование.

«Отделение кардиологии максимально оснащено диагностическим оборудованием — это аппараты УЗИ экспертного класса, 12-канальные Холтеровские мониторы, суточные мониторы артериального давления, бодиплетизмограф для экспертной оценки функции внешнего дыхания у детей. Мы обладаем широким спектром лабораторной диагностики, функциональными тестами, в том числе нагрузочное тестирование, тредмил-тест и велоэргометрия», — рассказал заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ детства Роман Будзинский.

А маленьких гостей дня открытых дверей развлекали добровольцы волонтерского центра «Импульс». Для детей провели веселые конкурсы и игры в рамках проекта «Искорка»: шляпа с предсказаниями, угадайка, детская игра колечко-колечко, выйди на крылечко, флешмоб «Если хочешь танцевать, танцуй» и многое другое.

День открытых дверей стал отличной возможностью для родителей и детей узнать, как работает кардиологическое отделение, и убедиться в высоком профессиональном уровне врачей НИКИ детства. Такие встречи помогают развеять страхи и опасения, связанные с лечением сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить доверие между пациентами и врачами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.