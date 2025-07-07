В ЖК «Подлипки-Город» в Коломне построили новый дом на 34 семьи

В ЖК «Подлипки-Город» городского округа Коломна введен в эксплуатацию новый дом. Новоселье здесь отпразднуют 34 семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В трехэтажном доме общей площадью 2,1 тыс. кв. метров предусмотрены квартиры различной планировки: одно-, двух- и трехкомнатные с отделкой, остекленными балконами и лоджиями. Территорию двора благоустроят — здесь оборудуют места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Проект ЖК «Подлипки-Город» предусматривает более 40 малоэтажных домов. Благодаря своему уникальному расположению, здесь сочетаются развитая городская инфраструктура и спокойствие природы. Комплекс воплощает уникальную концепцию инфраструктуры: «город в городе». В рамках проекта построят многофункциональный центр с подземной парковкой на 150 машино-мест. На первых этажах разместят офисные помещения и медицинские кабинеты. Устроят прогулочные зоны, места для отдыха, спортивные и детские площадки.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.