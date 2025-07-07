В работе Telegram в РФ произошел сбой, поступают тысячи жалоб

Пользователи Сети сообщили, что в первой половине дня 7 июля перестали получать сообщения в личных чатах в популярном мессенджере Telegram. Согласно сервису Downdetector , в работе приложения произошел сбой, больше всего жалоб поступает из Москвы и Тверской области.

Согласно сервису детектора сбоев, пик жалоб пришелся на 12:45 по московскому времени. В это время пользователи начали массово оставлять жалобы о том, что не могут общаться с друзьями, родственниками и коллегами – сообщения не доставляются. В общей сложности они оставили 2083 жалобы.

Больше всего заявок о сбое в работе мессенджера поступило из Москвы — 22% от общего числа жалоб. На втором месте по сообщениям о сбое оказалась Тверская область — 15% жалоб. Третье место между собой разделили Подмосковье и Санкт-Петербург — по 7%. На Нижегородскую область пришлось 5% жалоб.

Пользователи сообщают, что не могут общаться в личных чатах, у них не обновляются ленты крупных Telegram-каналов, не работают оповещения, а у некоторых и вовсе не открывается мобильное приложение.