В Подмосковье проведено 9 тыс лабораторных исследований ягод

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С апреля по июнь включительно в лабораториях Госветслужбы Подмосковья проведено более 8,9 тыс. исследований 6,9 тыс. проб данной продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Экспертиза проводились по нескольким направлениям, включая органолептику – визуальную оценку продукта, а также запаха и текстуры, дозиметрию и радиометрию – измерение доз излучения, и нитратометрию – определение содержания нитратов в различных продуктах. Весь исследуемый материал прошел проверку.

Приобретать пищевую продукцию необходимо только в местах санкционированной торговли, где продавец может предъявить документы, содержащие информацию о производителе товара, сроках изготовления и других данных, подтверждающих качество продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.