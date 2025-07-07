Легкоатлет Щелкова стал победителем забега «Гербер» на ВДНХ

Атлет и преподаватель щелковского физкультурно-оздоровительного комплекса Павел Куприянов вновь порадовал блестящим результатом — на этот раз он завоевал золото на дистанции 5,6 км в рамках Забега Гербер, который прошел на территории парка ВДНХ в Москве. Соревнование собрало сильных спортсменов, однако Павел уверенно пришел к финишу первым, продемонстрировав отличную физическую форму, выносливость и тактическую зрелость. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эта победа стала продолжением впечатляющей серии успешных стартов Куприянова в 2025 году. Ранее он стал первым на третьем Черноголовском трейле, где ему удалось опередить более сотни соперников на дистанции 5 километров по пересеченной местности. Затем последовала победа в деревне Нелидово на полумарафоне «Волоколамский рубеж», где Павел выиграл пятерку с солидным отрывом — ближайший преследователь уступил ему более минуты.

Не менее значимым стал и успех на первом этапе Суперлиги Подмосковья — полумарафоне «Летопись Победы» в Коломне. Там Павел финишировал первым на дистанции 5 000 метров, показав результат 15 минут 45 секунд — один из лучших в своей категории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.