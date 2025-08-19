сегодня в 18:27

Исполнитель роли Даниэля из «Такси» внезапно объявился в Дагестане

Киноактер и исполнитель роли таксиста Даниэля в фильмах «Такси» Сами Насери приехал в дагестанский Хасавюрт для съемок в рекламе местного магазина мужской одежды. За эту поездку французская звезда получит гонорар минимум в 3 млн рублей, сообщает Mash .

Насери прилетел в российский регион пару дней назад. Актер успел прогуляться по Хасавюрту и попробовать местные шашлыки.

Сами Насери уже снялся в рекламе хасавюртского бутика одежды, владелец которого заявил, что лично организовал приезд французского актера ради рекламы своего бренда.

«Также мой друг Руслан Дадаев сыграл главную роль в фильме „Иммигрант“ с Сами Насери, мы планируем снять кино на европейском уровне за границей с мировыми звездами», — добавил владелец магазина Шамиль Батыров.

Вскоре в Россию также приедет американский рэпер Busta Rhymes. Ожидается, что музыкант даст концерт в Москве 31 августа.