Испанские слизни-убийцы доползли до Петербурга

Жители Санкт-Петербурга заметили испанских слизней в Красносельском районе. Горожане сняли моллюсков на видео и поделились кадрами в Сети, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Северо-Западном управлении Росприроднадзора рассказали, что слизни-убийцы, также известные как испанские, лузитанские или иберийские слизни, вступают в период активного размножения и питаются многими растениями. В длину такой моллюск может вырастать до 10-12 сантиметров.

Эксперты не советуют прикасаться к слизням руками, поскольку они могут быть переносчиками инфекций и личинок паразитов. Если контакт с таким моллюском все-таки произошел, человеку необходимо тщательно вымыть руки.

В остальном испанский слизень-убийца не несет вреда, заявили в Росприроднадзоре.