Искусство как спасение: тату-мастер рассказала о помощи людям

Тату-мастер из Белоруссии Алла Ромазанова, сумевшая исправить внешность молодому человеку после аварии, заявила, что люди ее профессии могут делать что-то по-настоящему особенное: татуировка может стать искусством и спасением, сообщает Life.ru .

Мужчина попал в автомобильную катастрофу в 2021 году, потерял глаз и часть носа, пережил многочисленные операции и чувствовал себя неловко в обществе, но затем ему пришло в голову сделать на месте повреждений рисунок и он обратился к Ромазановой. Видео процесса работы они выложили в TikTok, ролик сразу набрал множество просмотров.

«Когда стали приходить сотни положительных комментариев, я осознала: я создала что-то по-настоящему особенное. Что-то, чего люди не видели раньше, что имеет огромное социальное значение. И я поняла, насколько это важно, ведь это действительно меняет мировоззрение», — сказала Ромазанова.

Сейчас мастер также помогает женщинам после операций на грудь: она рисует им 3D-ореолы, восстанавливает клиентам ощущение полноценности и самооценку.