Искусственный каток начнет работать этой зимой около ЖК «АРТ» в Красногорске

Этой зимой будут работать 38 катков с искусственным льдом в парках Подмосковья и на общественных территория. Так, около ЖК «АРТ» в округе Красногорск будет функционировать искусственный каток. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«На территории Московской области работают парки и лесопарки. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. Запланирован запуск 38 катков с искусственным льдом, с прокатом зимнего инвентаря и раздевалками», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Общим требованием для каждой локации стало: прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, белый лед, раскатанный по специальной технике для заливки.

При необходимости гости смогут воспользоваться теплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей. Кроме того, можно посетить точки с продажей согревающих напитков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.