Искусственный интеллект станет одним из трендов рынка труда в 2025 году

В этом году главными трендами на рынке труда в РФ станут использование искусственного интеллекта (ИИ) и гибкость потенциальных сотрудников, сообщает Lenta.ru .

Эксперты hh.ru рассказали об основных тенденциях в найме в новом году.

Так, HR-эксперты и топ-менеджеры крупнейших компаний РФ заявили, что работодатели станут чаще смотреть на реальный опыт кандидатов, оценивая их по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профдостижениям, а не по диплому. Также будет нужны кандидаты с развитыми софт-скиллами — адаптивностью, креативностью и умением находить общий язык с коллегами.

На отечественном рынке труда будут востребованы специалисты, которые умеют результативно делегировать нейросетям рутинные задачи, ИИ-эксперты, промпт-инженеры и специалисты по машинному обучению.

Также ИИ включили в пятерку трендов благодаря его возможности автоматизировать рекрутинг. Так, с помощью ИИ можно делать описания вакансий, отбирать нужные отклики, ранжировать резюме и развернуто отвечать кандидатам. Такой подход ускоряет процесс найма, экономит время и деньги фирм.