Искусственный интеллект «посетил» более 40 тыс мероприятий в Подмосковье

В Московской области искусственный интеллект анализирует фотографии, сделанные на мероприятиях, и подсчитывает всех присутствующих. С момента запуска проекта он обработал более 170 тыс. фотографий с 40 тыс. различных мероприятий, насчитав более 2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

После того как умный помощник обработал снимки, формируется подробный отчет с мероприятия. Полученная от искусственного интеллекта информация помогает организаторам эффективнее планировать работу культурных учреждений: добавлять в расписание больше популярных мероприятий и сокращать количество тех, что привлекают меньше внимания.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.