Искренне и от души: в РПЦ рассказали, как и кому молиться о закрытии долгов

Советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению и настоятель храма в честь иконы Богородицы «Семистрельная» иерей Илия Савастьянов заявил, что при материальных трудностях и о закрытии долгов предпринимателям и обычным людям можно молиться святому Спиридону Тримифунтскому, сообщает Life.ru .

«Молиться можно не только этому святому, но и своему небесному покровителю, Богородице и самому Богу», — сказал Савастьянов.

По его словам, у святых нет определенной специализации, все блага приходят от Бога, но есть святые, к которым стоит обращаться в определенных ситуациях.

Важно, чтобы молитва была искренней, и стоит помнить о соблюдении заповедей, а не просто формально исполнять ритуалы, также отметил Савастьянов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил, что в Библии не осуждали смертную казнь и РПЦ не выступает против нее, если она осуществляется в соответствии с законом.